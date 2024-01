A Dama critica Pabllo Vittar sobre causa LGBT: "prega o que não faz" | A TARDE

Vocalista da banda A Dama, Alana Sarah, endureceu o tom contra a cantora drag Pabllo Vittar, após a artista drag celebrar o fato de ser a única atração LGBTQIA+ no palco principal do Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury. Durante coletiva de imprensa, a baiana cobrou mais visibilidade dos artistas nacionais que representam a comunidade.

“Eu sou uma artista LGBT representando, mas eu acho também que essas pessoas que levantam este tipo de pauta tem que chegar em Salvador e olhar para essas pessoas LGBT, por exemplo, a Pabllo Vittar, será que ela conhece A Dama?. [...]. E aí, Pablo, vamos fazer alguma coisa. Você não é LGBT? A Dama também é. Então, é sobre isso. Não adianta a gente pregar uma coisa que na atitude a gente não vai fazer”, disse a artista.

A banda se apresentou no Super Trio, na noite deste sábado, 30. O trio elétrico alternativo é iniciado no intervalo das atrações principais da festa e está montado ao lado do palco central.

A Dama também questionou a falta de convite da Pabllo a cantores que representam a comunidade na cena soteropolitana, como exemplo, ela ainda citou nomes como Nininha Problemática e a banda A Travestis.

“A gente tem a Pabllo no palco principal, mas a gente tem em Salvador, grandes nomes do LGBTQs, a gente tem A Travesti e a Nininha Problemática, porque a Pabllo não convidou essas mulheres para estar no palco com ela, já que ela é a única? Ela deveria ter tido essa visão como ela teve com O Kanalha, já que ela o chamou. Ela não poderia chamar as mulheres que são como ela? Eu acho que falta isso, um olhar diferente”, concluiu.

O cantor da banda O Kanalha apareceu de surpresa no palco do Festival durante o show da artista. Na ocasião, a dupla protagonizou uma dança sensual ao som da música “Penetra”, a qual gravaram juntos em julho.