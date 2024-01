Após substituir Rema, Pabllo Vittar diz que também é "internacional" | A TARDE

Única artista drag na line-up do Festival Virada Salvador, a cantora Pabllo Vittar foi a terceira atração do evento, que acontece na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio. Antes de subir no palco, a cantora conversou com jornalistas e comemorou o fato de ser uma das únicas artistas do grupo LGBTQIAPN+ a se apresentar no evento no palco principal do evento.

“Fico muito feliz, mas comigo tem muitas gatas e gatinhos que arrasam muito junto com o movimento. Estou na line-up, acho que sou a única gata LGBTQIAPN+, então vamos arrasar e que isso seja uma porta aberta para a nossa comunidade. Ano que vem um line-up mais recheado”, disse.

Com a saída do cantor internacional Rema da grade do evento, a artista foi acionada para substituí-lo. No repertório, ela traz canções como “Penetra”, feat com a banda de pagode O Kannalha, “Parabéns”, "Zap Zum" e entre outras. Questionada sobre o assunto, a cantora brincou e disse: “eu também sou uma artista internacional”.

Na oportunidade, Pabllo ainda contou sobre o seu novo álbum musical, no entanto, ela não revelou a data que será lançado.

“Estou preparando álbum novo, que é o 'Batidão Tropical 2', com vários feats do Norte e Nordeste e que venha esse estouro, estou prontíssima para estourar”, completou.

No palco, a cantora recebeu o Kanalha e fez uma performance sensual com o vocalista Danrlei Orrico, O Kannalha.