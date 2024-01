Pabllo Vittar e Kannalha fazem performance sensual no palco: “te amo” | A TARDE

Em meio a polêmicas sobre um suposto relacionamento, Pabllo Vittar e Kannalha não se deixaram intimidar e dançaram coladinhos a música “Penetra”. A dupla se encontrou no terceiro dia do Festival Virada Salvador na noite deste sábado, 30.

Após cantar seus maiores sucessos como ”Triste com T”, “Zap Zum” e “K.O”, a cantora anunciou a entrada do artista baiano. “Faz barulho para O Kanalha”, pediu ela ao público. Em seguida, os dois fizeram uma coreografia pra lá de sensual.

Veja o vídeo:





Reprodução | YouTube

Ao final, O Kannalha ainda fez questão de se declarar para Pabllo: “te amo”.

Entenda a polêmica

Em agosto, a ex do cantor O Kannalha, Quele Souza, afirmou que ele havia terminado com ela de maneira brusca porque estava apaixonado por Vittar. A fisioterapeuta diz ter desconfiado do envolvimento após a aproximação pela gravação de “Penetra” e foi tirar a história a limpo, mas o Kannalha teria pedido para ela entender a situação, pois o relacionamento seria bom para a carreira dele. “Não tenho nada contra, mas eu sabia já. Ele ainda queria que eu aceitasse isso”, contou ela.

Segundo Quele, o cantor teria traído ela com Pabllo Vittar. “Era a maior falta de respeito entre eles dois”, disparou.

Vittar e Kannalha negaram tudo. Mas em outubro, a cantora se referiu ao pagodeiro baiano como "meu namorado", reacendendo os boatos de um suposto romance, durante o feat dos dois na sua festa de Halloween.