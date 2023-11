Cantor Rema cancela show no Festival Virada Salvador | A TARDE

O cantor nigeriano Rema, conhecido mundialmente após o sucesso de "Calm Down", com Selena Gomez, cancelou nesta quarta-feira, 29, a sua apresentação no Festival Virada Salvador, que acontece de 28 de dezembro a 1 de janeiro, na capital baiana. O artista informou que precisava recuperar sua saúde este ano.

“Parte meu coração dizer que não irei me apresentar em nenhum lugar em dezembro. Foi um ano de turnê, ignorei minha saúde e preciso de tempo para me recuperar. 2024 vamos de novo”, disse em publicação no Instagram

Em nota nas redes sociais, a prefeitura de Salvador informou que a notícia foi dada mais cedo pelos empresários, e que em breve anunciará como estaria a grade sem a participação do artista nigeriano.

A programação do Festival da Virada, que contava com a participação de Rema, foi divulgada em setembro. Se apresentam Ivete Sangalo, Anitta, Daniela Mercury, Alok, BaianaSystem e mais. Confira aqui a programação.