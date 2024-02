Antes mesmo de cantar com Ivete, Joice Rocha já vê a vida mudar | A TARDE

Após postar um vídeo no Instagram interpretando o hit do verão cantado pela baiana Ivete Sangalo, 'Macetando', a cantora, compositora, mãe de 4 filhos e apaixonada pelo mar, como se descreve nas redes sociais, Joice Rocha, viralizou na internet e chegou até a artista baiana que além de repostar a imagem, ainda convidou Joice para cantar com ela no Carnaval. Com o convite aceito, enquanto aguarda pela grande oportunidade de sua vida, ela já começa a colher os frutos do convite da diva.

Antes mesmo da produção de Ivete entrar em contato com Joyce, a cantora já começa a ver a reação da torcida pelo dueto das artistas no carnaval, a primeira mudança surgiu em suas redes sociais, só no Instagram a cantora tinha 4 mil e 300 seguidores, hoje já são mais de 38 mil.

“Através dessa benção dela, tem muita coisa boa chegando mesmo, o reconhecimento está grande, graças a Deus! Muita gente perguntando: você tem empresário? Você já tem banda? E eu não quero tomar a frente enquanto eu não falar com a nossa diva rainha. Ela que vai dar a direção do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Eu estou esperando a posição dela. Para não meter assim a cara”.

Joice ainda firma ter recebido um convite da maior emissora de televisão aberta do Brasil, além de outras grandes empresas. “Acabei de receber aqui um convite da Globo, para participar de um novo reality de música, que vai ter. Tem presente chegando também, da Lennox. Deus tá abençoando e abrindo as portas.”

A carreira da cantora, antes do convite de Ivete

Natural de Salvador, Joice já trabalhou em diversas funções, por diferentes cidades da Bahia, como: camareira, auxiliar de cozinha, babá e fazia bicos, como faxineira. Quando estava em Porto Seguro, em meio a sua rotina de trabalho, começou a dar sinais de seu talento.

“ Eu arranjei um trabalho no IFBA, onde eu trabalhei de auxiliar, de ajudante de limpeza. E ali eu trabalhava bem, a galera gostava do meu serviço, e ali eu comecei a cantar pra galera lá na sala, os professores já me convidavam para fazer trabalho com a galera, que era do MPB, sobre Marisa Monte e tal. Ali eles me convidavam, eu cantava, era muito lindo, muito lindo mesmo”

Um ano depois de se mudar para Porto Seguro, Joice volta para Salvador, com seu filho ainda pequeno e passa a morar na casa de seu pai. "Meu pai comprou alguns instrumentos para mim, umas caixinhas, foi aí que comecei a trabalhar, a cantar e não parei, não parei mais. Eu tive fé, aquela certeza dentro de mim, que um dia Deus ia poder mudar a minha vida, pelo menos para trabalhar disso, ser um trabalho profissional."

A partir daí, Joice começou a se apresentar em locais como: Morro de São Paulo, Valença, onde segundo a cantora, participou de um concurso de música da Rádio Valença FM e ganhou e primeiro lugar. Devido a problemas pessoais, a cantora saiu de 'Morro' e precisou seguir cantando por outros lugares, chegando a se apresentar no Ferry boat e no Pelourinho.

" Só botava o chapeuzinho, claro, que a galera ainda me ajudava, ainda chegava com trocadinho na mão, coisa boa, não chegava com muito não, mas só a visibilidade, pra mim, divulgando o meu trabalho, o meu talento que eu gosto de fazer e alegrar os corações, para mim já tava ganhando tudo, era como se eu tivesse ganhando um milhão."

A ideia do vídeo, antes de se tornar um sucesso









De uma conversa com o então namorado Mazinho, surgiu a ideia de gravar uma música de Ivete. "Falou assim: Joyce, você vai dançar a música de Ivete, porque você não canta? Aí eu falei assim com ele: pô, Marzinho, a música dela é difícil de cantar, não é fácil lembrar, tem que ter uma dicção boa, tem que ter voz. E eu ainda estou pegando a música dela, estou ouvindo ainda tudo certinho.

Quando Mazinho afirmou : " Você vai cantar música de Ivete Sangalo, Joice sentiu a responsabilidade do desafio, mas nem imaginava que seria um passo para o sucesso. "Eu falei, ai meu Deus, será que eu estou preparada para isso?"

Ela começou então a ouvir a cantora baiana com mais atenção e se preparar para a produção do vídeo, que segundo ela foi sem planejamento e até cômica. "A gente pegou a extensão, botamos a caixinha lá em cima, peguei a cadeira, estava chovendo. Aquela chuva, tudo fechado, chuviscando, aquela chuva fortona, mas estava chovendo, a laje toda molhada. Eu falei, mas vamos pegar esse pula-pula aqui, bota aqui, porque o chão está molhado e eu não quero ficar com o meu pé em cima dessa água aqui, pode até escorregar", disse ela, que seguiu.

"Aí eu botei no cantinho, ele teve a ideia de botar a bicicletinha ali no lado, até para dar um pouco de segurança, porque se o tombasse, aquele negócio virasse, ele dava para dar talvez até uma segurada. E aí, naturalmente, Deus é tão perfeito, tão puro, que foi uma coisa sem intenção nenhuma …"

Uma composição para a diva, com muito carinho

Joice ainda afirma ainda que fez um música para as filhas de Ivente, quando nasceram. "Fiz uma musiquinha pra elas. Elina, Marina, Elina, Marina, coisa mais linda, Elina, Marina. Espero cantar essa musiquinha para elas também."

Sonhos e planos

Além de lutas e muito trabalho Joice desta os sonhos que a movem. "Deus sabe o quanto eu cresci com esses sonhos do meu coração. Eu tenho um sonho, eu tenho dois sonhos, é ter meus filhos de volta comigo, na minha casa, que eu quero lutar para ter minha casa, minha chave da minha casa, só isso que eu quero. E esse sonho é cantar com a Ivete. Pode acreditar que desde criança, eu já sonhei com a Ivete várias vezes cantando com ela, era a prima que Deus me dava, entendeu? Então eu cresci com isso dentro de mim, essa fé, essa força dentro de mim, de conhecê-la. Então esse é meus dois sonhos, é cantar com a Ivete e ter a minha casinha para ter meus filhos de volta, entendeu? E para mim é surreal, para mim é uma coisa assim que eu não sei se caiu a ficha, ou se eu já sabia dar certeza da vitória mesmo, sabe…"





Franciano Gomes