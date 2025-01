Aplicativo Nina não registrou denúncias de violência contra mulher durante Festival Virada

Terceiro dia do Festival Virada - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A titular da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, afirmou, neste domingo (29), que o Festival Virada Salvador 2025 tem sido um lugar onde o público feminino tem curtido de forma tranquila durante estes dias. Um reflexo disso é o baixo número de denúncias feitas no aplicativo Super Nina, criado pela pasta para combater a violência de gênero.

O app foi disponibilizado pelo órgão, em parceria com a Empresa Salvador Turismo (Saltur) e a startup Super Nina, para ser utilizado nos dias da celebração, seja dentro do Festival, nos arredores ou nas linhas de ônibus especiais.

Em entrevista coletiva, a secretária disse que apenas uma ocorrência foi registrada nestes três dias, fora da área do evento. "Em conversa com a Deam (Delegacia Especial de Atendimento a Mulher) e a Polícia Civil, contabilizamos um caso de violência de importunação sexual ocorrido hoje pela manhã, na área externa, às 10 horas da manhã, que já foi tratada e encaminhada para a casa da mulher brasileira", detalhou.

Fernanda também destacou que medidas foram impostas na festividade deste ano para uma melhor segurança da mulher. "Nós separamos o banheiro feminino de alguns espaços, em conjunto com a equipe da Saltur, e foi muito importante isso. Temos também câmeras em cima do espaço dos banheiros, sendo monitorados o tempo inteiro. Isso faz com que as ocorrências em banheiros femininos, que sempre foi muito alta, diminuíam para zero até o momento e espero que continue assim até o fim", finalizou.

Sobre o app

O aplicativo funciona por meio de um QR CODE que dá acesso direto a um Whatsapp para a denúncia. As mulheres podem se cadastrar, enviando uma mensagem pela plataforma para o número de atendimento nacional (85) 9 3300-7001 ou acessando o QR Code que está sendo divulgado tanto em ventarolas, distribuídas ao público, como nos ônibus especiais do evento.