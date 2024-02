Ator da Globo destaca importância da cultura durante Festa de Iemanjá | A TARDE

Presente na tradicional Festa de Iemanjá, que acontece nesta sexta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o ator Fábio Lago conversou com a reportagem do Portal A TARDE e valorizou as tradições da Bahia. Elogiado pela atuação na novela Renascer, que está no ar na Rede Globo, o baiano de Ilhéus falou sobre a emoção de estar na festa, reforçando que é uma oportunidade para agradecer.

“A importância é manter essa tradição da festa de Iemanjá aqui na Bahia. A gente não tem muita essa tendência de manter tradições e essa é uma das tradições que a gente consegue manter. Senhor do Bonfim, Iemanjá antes de Carnaval. Eu acho que a gente precisa trazer outras tradições também. Isso aqui pra mim eu fico arrepiado. Eu me emociono. Nem peço nada pra Iemanjá, eu só agradeço. Eu recebo tantas bênçãos”, conta.

Fábio Lago entende que a Festa de Iemanjá é uma tradição “mais sagrada que as outras”, por isso, sempre faz questão de comparecer ao Rio Vermelho, como uma forma de começar bem o novo ano.

“Quando eu não venho pra festa de Iemanjá, eu me sinto como se não tivesse um ano. O ano fica meio que capenga, entende? A figura de Iemanjá, pra Bahia, pras águas. É como se fosse uma bênção, né? É como se essas três festas iniciais, o Senhor do Bonfim, Iemanjá e Carnaval, é como se fossem limpezas espirituais para a cidade, para as pessoas”, continua.

O ator aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância de combater a intolerância religiosa e ressaltou a espiritualidade como perspectiva de salvação para a sociedade. “ A gente tem que saber de onde nós viemos, quem nós somos, pra onde nós vamos. Porque essa sociedade de consumo, ela aparentemente é muito legal, mas se você for ver a longo prazo, ela é uma destruição absurda. Então a gente tem que combater toda a intolerância, mas com muito vigor, com muita força, a força do tamanho que é a intolerância”, argumenta.

Fábio ressaltou a arte e a cultura e criticou o poder público, citando as tradições e as infraestruturas populares como fundamentais para o bem-estar da sociedade. O ator também destacou a necessidade de a população “aprender a votar” em seus representantes.

“Eu amo a política. Agora a gente tem que aprender a votar, cara. A gente tem que votar com a gente que seja comprometido com esses itens, com esses argumentos que eu estou dando. A gente tem que aprender a votar. Sem a política a gente não é nada. Mas a gente tem que aprender a se politizar. A gente tem que aprender a votar. Porque a gente depende do poder público. Porque as manifestações culturais não têm recursos para poder abranger os passos que elas podem alcançar”.

Leia Mais

>>Devota de Fortaleza relata emoção de estar na Festa de Iemanjá

>>Confira as belas imagens da Festa de Iemanjá

>>Venda de flores é garantia de lucro em Festa de Iemanjá