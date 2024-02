Venda de flores é garantia de lucro em Festa de Iemanjá | A TARDE

A celebração do tradicional dia de Iemanjá reúne no bairro do Rio Vermelho baianos e turistas nesta sexta-feira, 2. A festa representa uma oportunidade para que os devotos prestem homenagens para a Rainha do Mar. Junto com as oferendas, é comum que a praia fique lotada de flores, o que representa uma boa oportunidade de lucro para os vendedores.

Fabiana Paixão, de 43 anos, trabalha com floricultura há mais de 30 anos. Ela é presença registrada em edições da festa. A vendedora afirmou ao Portal A TARDE que é devota de Iemanjá e fará um pedido mais tarde. Questionada sobre a estimativa de vendas, ela respondeu "sei lá, mais de seis mil".

Venda de flores é garantia de lucro em Festa de Iemanjá | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Emerson Monteiro, de 28 anos, está na Festa de Iemanjá pela primeira vez. Além de flores, ele trabalha com vendas de cerveja em outras oportunidades. Sem identificação com a Rainha do Mar, ele está na celebração apenas para mostrar o seu trabalho.



"Eu tô aqui só de flores. Amanhã e depois só de bebida, cigarro e outras coisas. Então as flores, especificamente aqui pra Iemanjá, aí depois só bebidas", revelou.

José Correia da Silva, de 56 anos, afirmou que o movimento da manhã está fraco. Neste ano ele trabalhou também no Bonfim, mas estará fora do Carnaval.

"Está fraco ainda, quer dizer, a gente dormiu aqui, hoje melhorou, já está melhorando, a vista de ontem. Mas vai ser vantajoso sim", projetou.

