Bahia terá 63 voos extras da Azul em fevereiro de 2024 | A TARDE

A companhia aérea Azul vai dispor de mais de 60 voos extras para cidades baianas a partir de 2024. O objetivo é atender o maior número de pessoas que procuram locais turísticos para aproveitar as festas de verão.

Serão ampliados voos em Ilhéus, Porto Seguro e Salvador, que estão entre as cidades mais procuradas para o verão. Também serão disponibilizados voos em mais seis estados nordestinos, com a aplicação de um total de 162 voos extras.

Maceió (AL), Fortaleza (CE) e Jericoacoara (CE) também estão entre as cidades onde receberão a ampliação da malha aérea. João Pessoa (PB) receberá oito voos extras. No Rio Grande do Norte, a companhia disponibilizará 12 voos para Natal. Em Sergipe, serão dez voos para Aracaju. Por fim, em Pernambuco terá 39 voos para Recife.

“A Azul preparou uma malha focada em várias cidades do país, mas o nordeste é a região que concentra algumas das principais festas carnavalescas e, consequentemente, onde há mais procura nas datas comemorativas. O foco é trazer mais conforto e opções para os nossos Clientes, tornando a experiência única durante suas viagens”, avalia Vitor Silva, gerente geral de Planejamento de Malha da Azul Linhas Aéreas.

Os dias com maior pico de voos extras são 9 e 10 de fevereiro, somados terão 121 voos. Já no fim da folia, os dias com maior volume de voos adicionais serão 13 e 14 de fevereiro, com 38 e 42 voos, respectivamente, “Criamos uma malha que vai atender as expectativas dos clientes que desejam curtir as festividades ou daqueles que querem aproveitar as férias para descansar”, complementa o executivo.

Estão incluídos entre os serviços da Azul, wi-fi a bordo gratuito, TV ao vivo e serviço de bordo com snacks e bebidas à vontade. As passagens para o período já estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia.