Bruno Reis afirma que Festival Virada continuará com entrada única

Bruno Reis falou de entrada única no Festival Virada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou, nesta segunda-feira, 30, que o Festival Virada Salvador continuará a ter entrada única nas próximas edições.

Leia Mais:

>>> Luiz Carlos, da Raça Negra, fala da relação com a Bahia

>>> Prefeito estuda ampliar Festival Virada Salvador e explica decisão

>>> Festival Virada Salvador: camarote acessível recebe elogios de PcDs

“O acesso confirmou no quarto dia como a decisão acertada. Os ambulantes, quando vendiam do lado de cá, corria risco de acidente das pessoas que passavam por lá. Era equipe pedindo para as pessoas ficarem na rua de dentro e as pessoas estavam no meio da avenida. Gerava engarrafamento, dificuldades e transtornos das pessoas chegaram”, disse, em entrevista coletiva no evento.

Segundo o gestor, a decisão de um acesso afetou apenas o público que mora na região da Boca do Rio.

“Quem mora aqui, exatamente na frente, que vinham andando e entravam, agora dão uma volta. Quem vem de ônibus, quem vem de carro, de mototáxi, só é descer lá no início do Centro de Convenções. Agora vãl andar pelo lado de lá com mais segurança, uma grande calçada, numa via exclusiva, sem risco de atropelar. E, em relação aos ambulantes que ficavam distribuídos aqui, que impactava a saída do evento e impactava o trânsito. Eles vão ter que ir pro lado de lá, então esse público também foi impactado. Mas governar, tomar decisões, é isso. Nenhuma decisão é capaz de agradar a todo mundo e no final do dia você tem que ver se foi melhor ou pior pra o público geral. É confiar em uma mudança melhor para o público em geral”, concluiu.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. Equipes dos portais MASSA! e A TARDE estarão espalhadas por toda a Arena, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo, além da movimentação no espaço e as coletivas de imprensa com artistas.