Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Carla Perez apareceu em show - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A ausência de Carla Perez em eventos no verão baiano, como A Melhor Segunda-Feira do Mundo, comandado por seu marido, Xanddy Harmonia, deixou os fãs curiosos, especulando motivos, incluindo questões de saúde. No entanto, na noite desta sexta-feira, 31, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, ela acabou com especulações.

Carla Perez reapareceu no meio do público, dançando ao som de 'Só as Cabeças', hit da banda Parangolé, e curtindo o projeto 'Pagodão na Concha' de Saulo Fernandes, que reuniu grandes ícones do pagode baiano, como EdCity, Aila Menezes, Nenel, Bambam e Alex Xella.

Uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, flagrou o momento exato em que a ex-dançarina, disfarçada com chapéu e óculos, mostrou o seu requebrado entre os fãs.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Momentos antes, Xanddy Harmonia, que também marcou presença no evento, revelou que havia conversado com Carla Perez que estava preocupado em não conseguir vivenciar esse momento histórico do pagode baiano por causa de sua agenda de shows.

"Eu estava falando há alguns dias com Carla que estava preocupado se eu teria um show hoje, na sexta-feira, mas, graças a Deus, eu pude estar aqui para prestigiar e estar com eles. Eu não vim para cantar, vim para prestigiar e aplaudir esse projeto e essa galera. Viva o pagodão da nossa Bahia", declarou ao Grupo A TARDE.

Assista: