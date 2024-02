Carnaval de Salvador terá monitoramento da iluminação dos circuitos | A TARDE

A Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está aperfeiçoando as ações de iluminação no Carnaval de Salvador para oferecer uma maior sensação de segurança e ocupação do espaço público, realçando o brilho das estruturas instaladas para a folia. Uma das novidades para 2024 é a medição da potência através do luxímetro, o que permite verificar se a iluminação está suficientemente adequada para o evento, diante do nível de concentração de pessoas no local.

Além disso, a Dsip adquiriu equipamentos mais eficientes, com especificações compatibilizadas com a geografia das vias, entregando assim uma iluminação melhor distribuída com qualidade, segurança e baixo custo. Nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), foram instalados cerca de 5 mil novos refletores em LED. O reforço também foi realizado nas localidades pertencentes ao Carnaval dos Bairros, como a Liberdade, Nordeste de Amaralina, Paripe e Cajazeiras.

Benefícios

Atuante na região do Largo do Farol da Barra, o vendedor ambulante Fabiano de Jesus, de 36 anos, conta que a iluminação vai ajudar muito na hora das vendas. “Essa luz está muito massa, vai ser uma beleza na hora de passar o troco, pegar a mercadoria no isopor. Só alegria”, comemorou.

“Nossa intenção é contribuir com a segurança e o conforto do folião, por isso, nossas equipes estão nas ruas trabalhando diuturnamente tanto nos circuitos oficiais da festa, quanto nos bairros. Além das festas populares e em todas as áreas que dão acesso aos eventos, estamos trabalhando para manter as ruas acesas, possibilitando maior bem-estar para as pessoas. Vamos fazer deste o Carnaval mais iluminado de todos os tempos, sem dúvidas”, disse o diretor da Dsip, Angelo Magalhães.