Carnaval de Salvador terá trio elétrico de humor pela 1ª vez | A TARDE

Em meio a atrações musicais já consagradas, o Carnaval de Salvador vai ganhar uma novidade neste ano: um trio elétrico de humor. A atração será puxada pelo comediante Renato Piaba.

>>> Ludmilla, Daniela Mercury, Xamã e mais: confira os trios sem corda

O trio, batizado pelo humorista de “Piabão”, foi anunciado pelo Governo do Estado na noite de terça-feira, 23. Na ocasião, Piaba disse que a ideia é também levar o trio para o interior.

Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o desfile do trio de humor. Entre os destaques da programação do Governo do Estado, está o Trio da Cultura, no sábado de Carnaval, na Barra, com os cantores Gilberto Gil, Margareth Menezes e Chico César. O encerramento da folia ficará por conta do Arrastão de Bell Marques, na Quarta-Feira de Cinzas.