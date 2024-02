Catadores terão bonificação por coleta de plástico na festa de Iemanjá | A TARDE

A tradicional festa de Iemanjá - que acontece no dia 2 de fevereiro, no bairro do Rio Vermelho, tem sido marcada por uma intensa circulação de pessoas de todo o país, que se dividem entre os festejos de largo e comemorações privadas.

Com a expectativa de atrair 800 mil pessoas para a festa - segundo dados da Prefeitura, o festejo cresce ano a ano em público, assim como o descarte irregular de resíduos. Na busca por uma solução efetiva para esses materiais, a Ambev, em parceria com a startup SOLOS, Prefeitura de Salvador, por meio da Limpurb e a Cooperativa Coocreja, implementaram a ‘Central de Reciclagem - Iemanjá’.

Localizada na Rua Liana Garrido (próximo ao Largo da Mariquita), a central iniciou na quinta-feira, 1, e terá funcionamento até às 6h do dia 3, onde receberá de catadores autônomos previamente cadastrados, materiais recicláveis como latas, garrafas pets e invólucros plásticos que envolvem latas e sacos de gelo.

Para realização do cadastro, os catadores devem comparecer à central no dia da operação, quando irão receber os EPI’s e fardamentos, compostos por camisa, meia, bota, luva e saco de ráfia.

“As festas de verão e o Carnaval são datas importantes para a Ambev e para todo nosso ecossistema. Realizamos as festas com o objetivo de gerar valor compartilhado com aqueles que fazem a festa acontecer, alinhado às nossas ambições de sustentabilidade. As ações de logística reversa são prioridade todos os anos e, mais uma vez, buscamos oferecer condições de trabalho seguras, unidas ao descarte correto dos resíduos e promovendo a inclusão produtiva dos catadores”, comenta Lisa Lieberbaum, Head de Sustentabilidade da Ambev.

Essa será a primeira vez que os profissionais serão bonificados para incentivo de coleta do plástico durante os festejos de Iemanjá, mais uma ferramenta para estimular a coleta deste material, além do alumínio. A cada 10 kg de plástico coletado o catador recebe um adicional de 30 reais, além do valor do quilograma do material.

“Garrafas de água, sacos de gelo e invólucros de bebidas geralmente são embalagens plásticas e precisamos cada vez mais estimular que este tipo de material, que pode e deve ser reciclado, volte para a indústria e gere melhoria de renda para quem coleta”, explica Saville Alves, Sócia e Líder de Negócios da SOLOS.

Após as festividades, todo o material coletado será enviado para a Cooperativa de Catadores de Cajazeiras - Coocreja, responsável pela reciclagem dos resíduos. “Essa ação é muito importante, pois, primeiro traz o reconhecimento pelo nosso trabalho, através da inclusão socioeconômica, que era algo que sempre buscamos estar inserido nos grandes eventos de Salvador, e segundo pelo nosso trabalho que é muito importante para o meio ambiente. Fazendo o gerenciamento dos resíduos estamos diminuindo os impactos ambientais. Isso torna Salvador mais Sustentável”, diz Vanise da Silva Menezes, Diretora de Administrativo Financeiro da Coocreja.

Omar Gordilho, presidente da Limpurb, conta que a Central de Reciclagem - Iemanjá reforça a necessidade e o avanço prático na gestão de resíduos em eventos festivos, integrando conscientização ambiental e incentivo financeiro para catadores, gerando resultados positivos em prol do meio ambiente e da comunidade.

“Apoiar iniciativas como essa reflete a preocupação da gestão municipal em fomentar cada vez mais a sustentabilidade nos eventos da nossa cidade e sobretudo contribuir para a geração emprego e renda para os catadores e suas famílias”, finaliza.