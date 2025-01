'Churrasquinho Menos é Mais' acontece neste sábado em Salvador

Grupo de pagode Menos é Mais - Foto: Divulgação

O grupo de pagode Menos é Mais chega em Salvador no próximo sábado, 11, com o projeto "Churrasquinho Menos é Mais". O show vai acontecer no Centro de Convenções, na Boca do Rio, a partir das 14h.

Os interessados podem garantir os últimos ingressos no site oficial da banda por R$ 420 (inteira), R$ 230 (Meia Social com 1kg de Alimento) e R$ 210 (Meia).

O "Churrasquinho 1" nasceu em 2019, do desejo dos músicos do Distrito Federal de realizarem um projeto que fosse a cara do grupo, com simplicidade, alegria e, claro, muito pagode. O evento promete uma experiência única para o público, com palco 360º, repertório livre, muitas participações e mais de 4 horas de show.

O "Churrasquinho Menos é Mais" tem como premissa doar R$ 5 de cada ingresso comprado para uma Ação Social na cidade onde acontece. O evento também tem um certificado de descarbonização de gases reconhecido pela ONU, que garante um evento mais limpo e de menor impacto ambiental.