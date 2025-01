Com Jorge Vercillo, João Gomes e Candeal lotado, Timbalada grava novo DVD

Durante a gravação do DVD, Denny liderou a Timbalada pela maior parte do tempo - Foto: Giovanna Rimola | Ag. A TARDE

Em uma noite histórica, a banda Timbalada gravou o seu primeiro DVD com a formação atual, liderada pelos vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira. A gravação ocorreu na noite deste domingo, 19, no Candyall Guetho Square, espaço construído por Carlinhos Brown no bairro do Candeal, em Salvador.

O público lotou todos os setores da festa, desde a pista, passando pelos camarotes e chegando ao lounge. Marcaram presença na apresentação de Timbalada baianos ilustres, como a culinarista Bela Gil, o humorista Leozito, a deputada federal Roberta Roma (PL), o ex-ministro João Roma (PL), o deputado estadual Emerson Penalva (PDT) e o músico João Lucas, filho de Saulo Fernandes.

O show, programado para iniciar às 18h, atrasou cerca de 45 minutos, o que gerou insatisfação no público presente. Porém, quando a Timbalada subiu no palco, os fãs timbaleiros foram ao delírio com os muitos clássicos cantados, além de canções que foram lançadas neste domingo.

Os dois vocalistas se revezaram no palco, não se apresentando juntos em nenhum momento da gravação. Denny iniciou o show, cantando clássicos como “Mimar Você”, “Agogô de Prata” e “Cachaça”. Logo na quarta canção, ele recebeu J.P., artista do Candeal, que entoou com ele “Coração de Bola”.

Depois que J.P. apresentou uma música autoral de seu repertório, Denny retornou ao palco para fazer os timbaleiros apaixonados dançarem e se emocionarem ao som de “Regando-te” e “Na Ilha Grande”, uma homenagem à Ilha de Itaparica e suas diversas praias.

“Fervor na Cidade” foi a primeira novidade lançada pela Timbalada na gravação do DVD, mas já contando com a coreografia dos fãs mais atentos da banda. Na sequência, Denny chamou Jorge Vercillo ao palco, para cantar com ele o segundo lançamento: “Benfazejo”.

Antes de deixar a gravação, Vercillo homenageou a Timbalada como “um patrimônio da música brasileira” e entoou o clássico “Namoro a Dois”, com ajuda providencial do público timbaleiro.

Encerrando a primeira parte do show, Denny desceu do palco e se dirigiu a um piano, colocado no meio do público. Ao lado do pianista, ele cantou a romântica “Minha História”, para a emoção dos presentes.

Segunda parte

Buja Ferreira subiu ao palco para cantar músicas pouco conhecidas do público, todas compostas por ele. A primeira foi “Sagrado Mar”, canção em homenagem à orixá Iemanjá que foi lançada na época da formação antiga da banda, chamada de “Timbalada do Século XXI”.

Depois, ele lançou uma música nova, “Yo Quero Amar”, antes de retornar com “Xangô do Candeal”, outra canção dos tempos de “Timbalada do Século XXI”, e encerrar sua participação no DVD com uma homenagem aos timbaleiros fanáticos: “Timba Fã”, outro lançamento da gravação.

O segundo convidado da noite foi a banda camaçariense Afrocidade, que subiu ao palco ao lado do cantor de trap Alee, para cantar a sua swingada “Eu vou no Gueto”.

Após a participação do grupo de Camaçari, Denny retornou ao comando da apresentação, fazendo o público dar voltas ao redor do palco com a animada “Alegria Original”, composta a partir do clássico frevo pernambucano “Vassourinhas”.

A referência a Pernambuco parecia uma introdução para o próximo convidado. O jovem forrozeiro de Serrita-PE, João Gomes, foi convidado para cantar o clássico baiano “Beija-Flor”, lançado pela Timbalada ainda com Xexéu, nos anos 1990. O pernambucano teve dificuldades com a canção, tendo que gravá-la três vezes até ficar ideal.

Parte final

Denny seguiu no palco até o final. Primeiro, cantou a nova “Eu Também Vou”. Depois, foi a vez da animada “Recua”, que fez o público timbaleiro sacudir o Candyall Gueto Square. Posteriormente, retornou às músicas novas, emendando “Naipe Timbaleira”, “Porque Você Demorou” e “O Amor Venceu”.

Saindo do setlist planejado, Denny ainda cantou “Ashansu” e “Faraó”, antes de encerrar a gravação do DVD com “Toneladas de Desejo”.

Encerrada a gravação, Buja Ferreira retornou ao palco e cantou, às vezes sozinho e outras vezes ao de Denny, diversos outros clássicos da Timbalada, como “Meia Hora”, “Água Mineral”, “Zorra”, “Toque de Timbaleiro”, “A Latinha”, “Canto Pro Mar”, dentre outras, até que o show se encerrou às 22h03, devido à limitação de horário imposta para o evento.