"É uma cultura da Timbalada", diz Denny sobre os ensaios da banda

No último dia, 5, a banda Timbalada subiu ao palco no Candyall Guetho Square, em Salvador, e contou com as presenças das cantoras Ivete Sangalo e Liniker, que além de se apresentarem, curtiram muito o evento. Ao Portal MASSA! Denny Denan falou sobre a tradição dos ensaios da banda.

"Isso já é uma cultura da Timbalada, há 33 anos a gente ensaiando, e todos os artistas que vão sempre dão uma canja. A gente nunca anuncia que é ensaio com outro artista, não, o ensaio é da Timbalada e os artistas quando vão se divertem , cantam, é isso. É você se sentir à vontade. De repente você vai ver Caetano Veloso, Marisa Monte, então eu acho que isso é o bacana da Timbalada" declarou Denny Denan.

Denny ainda afirmou que essas surpresas são o diferencial da banda. "Essas fofuras, esses mimos que a gente dá para o nosso povo".