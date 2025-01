Fãs de Luan Santana chegam cedo e lotam Festival Virada Salvador

Fãs de Luan Santana o esperam na grade do Virada Salvador - Foto: Luana Leal | Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador está repleto de fãs apaixonados por Luan Santana, que sobe ao palco como a terceira atração do evento nesta terça-feira, 31, com show previsto para 1h15. Entre os admiradores, estão Luciene Belarmino, 63 anos, e sua neta, Ágatha Belarmino, 20 anos, que têm uma conexão especial com o cantor.

“Ela que me apresentou o Luan Santana. Ela tinha 6 anos quando resolveu comprar uma garrafinha dele e eu perguntei 'Quem é esse?'. Ela respondeu: 'É Luan Santana, que canta Meteoro'. Desde então, começamos a ir aos shows dele em várias cidades”, contou a avó, ao Portal A TARDE.

Ágatha, fã desde 2009, também compartilhou sua devoção ao artista. “São 14 anos correndo atrás, aonde ele vai. Já fui a mais de 20 shows, muitas vezes com minha avó. Gravações de DVD são as mais importantes, sempre faço questão de ir”.

Outro destaque entre os fãs é Vitória Almeida, criadora do fã-clube 'Fiéis do Luan Rafael'. “Vai ser um show incrível. Eu cheguei aqui por volta de 1h30 da tarde para garantir um lugar na grade”, revelou Vitória, acompanhada por integrantes do grupo, como Eliane Silva e Aline Cardoso.

Confira a programação completa:

➡️ 31 de dezembro

▪️ 19h - Parangolé

▪️ 21h - Jorge & Mateus

▪️ 23h - Léo Santana

▪️ 1h15 - Luan Santana

▪️ 3h15 - Belo

▪️ 5h15 - Mari Fernandez