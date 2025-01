Parangolé abre noite de shows do último dia de Festival Virada

Show do Parangolé nesta terça-feira - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Para abrir o último dia de Festival Virada Salvador, finalizando o ano de 2025, Parangolé subiu ao palco levando hits do pagodão baiano e funks nesta terça-feira, 31.

Em outubro, Lincoln Senna assumiu os vocais da banda após a saída de Tony Salles, o qual decidiu seguir carreira solo depois de 10 anos à frente do grupo.



Ainda tocam nesta terça Jorge & Mateus, Léo Santana, Luan Santana, Belo e Mari Fernandez.

Léo Santana será o responsável para comandar o momento da chegada do Ano Novo. Esta será a primeira vez em que o cantor comandará a contagem regressiva e a virada de ano. Nas últimas edições do evento, a honra coube a Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

>> Polícia Civil fiscaliza show de fogos no Festival Virada

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. O título faz referência a Daniela Mercury, que já era homenageada pelo espaço que levava o nome dela. A mudança aconteceu neste ano, por causa da lei que proíbe a atribuição de nome de pessoa viva para a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos.

O Grupo A TARDE tem equipes dos portais A TARDE e Massa! espalhadas por toda a Arena, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo, além da movimentação no espaço e as coletivas de impresa com artistas.