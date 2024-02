Fãs do reggae têm diversão garantida durante o Carnaval de Salvador | A TARDE

Amantes do reggae também terão diversas opções para curtir durante o carnaval em Salvador. Neste ano, pela terceira vez, um grupo de fãs montou o Palco do Reggae, festival que pretende reunir mais de 600 amantes do gênero na Praça Jubiabá, Pelourinho.

Serão cinco dias seguidos, de 9 a 13 de fevereiro, em uma construção coletiva de artistas, produtores e agentes da cadeia produtiva da cultura reggae em Salvador. As primeiras edições aconteceram em 2020 e 2023. Em 2024 estão previstas mais de 20 atrações, com início às 18h até à meia-noite, diariamente.

No domingo de carnaval, 10, pela primeira vez haverá a Pipoca do Reggae, que sairá do Campo Grande a partir das 21h. No trio, estará o veterano Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae, além de DJ Ras Peu, banda Ital Crew e Nollasco.

Jussara Santana, idealizadora da Pipoca, pontua que Salvador é um celeiro da diversidade cultural e o carnaval é uma prova viva onde toda a diversidade cultural e musical se encontra.

"A Pipoca do Reggae no Carnaval vai dar visibilidade a novos talentos e fortalecerá as ações sócio-políticas e culturais do movimento, pois existe uma cadeia produtiva de historiadores, bares do Reggae, associação cultural, cerca de 126 bandas de Reggae de Salvador e interior, seis blocos de Carnaval, enfim, vamos celebrar essa cultura na maior festa do planeta".

Pipoca do Reggae



Quando: 10/2, a partir das 21h

Onde: Circuito Campo Grande - Pipoca

Quanto: Gratuito

Confira a programação do Palco do Reggae

Sexta (09/2)



1 - Dj Ras Péu

2 - Kamaphew Tawá e Banda Aspiral do Reggae

3 - Ital Crew

4 - Nollasko

5 - Bruno Natty

Sábado (10/2)

1 - Dj Tau

2 - Brasa Acesa

3 - Jahca Man e Banda Os Coscientes

4 - Tikão e Banda Santuaryo

5 - Adilson Alves e Banda Dom de Jah

Domingo (11/2)

1 - Dj Junior Vibz

2 - Chocolate e Banda Bola de Fogo

3 - Reinaldo Formigão e Banda Misturekaya

4 - Defensores da Natureza

5 - Vivi Akwaba

6 - Ras Mateus

Segunda (12/2)

1 - Dj Ras Seles

2 - Libu do Reggae

3 - André Marques

4 - Seguidores Roots

5 - Luis Cardoso e Celebration

6 - Jô Kallado

Terça (13/02)

1 - Dj Maico Rasta

2 - Zimbabwe Roots

3 - Mukambu

3 - Gel Faya & Back Finos

4 - Futuro do Reggae