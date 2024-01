Ferrugem diz que viveu um sonho ao gravar música com Renato Aragão | A TARDE

Figurinha carimbada do 'Ensaio do Parango' há quase cinco anos, o cantor Ferrugem marcou presença mais uma vez na festa comandada por Tony Salles na Arena Fonte Nova neste domingo, 14.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o carioca destacou a amizade com os integrantes do Parango, especialmente Tony, e a felicidade de participar de mais uma edição do ensaio. "Fiz muitos amigos aqui em Salvador e um desses amigos são os caras do Parango, é o Tony, que é um irmãozão meu, que sempre faz maior questão de me ter em todos os anos no ensaio do Parango, então eu venho com muito carinho, com muita alegria, com muita energia para poder arrebentar no palco aí”.

Ferrugem comentou ainda a parceria com Renato Aragão, com quem lançou a música 'Amizade Pet'. O cantor pontuou que ainda não se acostumou com essa proximidade com o eterno Didi.

"Meu parceiro Didi, meu irmãozão, um cara que me acolheu de uma maneira muito bacana, é um cara muito especial, um ídolo. Eu estava até falando com ele esses dias que ainda não dá pra se acostumar com essa proximidade", disse Ferrugem, que seguiu relembrando sua infância.

"Quando eu estava saindo da escola, eu voltava correndo pra casa para poder assistir as reprises de Trapalhões e tudo mais, os filmes quando passavam na Sessão da Tarde, eu assistia todos. Viver isso com ele é de fato viver um sonho. E poder ter ele como parceiro não só de música, mas agora como parceiro de vida é muito legal".

E sobre a preparação física para encarar a maratona do Carnaval? Ferrugem disse que intensificou os trabalhos para aguentar o pique das apresentações que fará pelo país. "Estou buscando condicionamento físico, tá? Vai acabar o show aqui, eu vou deixar bem claro, se vocês quiserem passar lá perto do hotel, vocês vão ver. Vai acabar o show, vou no hotel, vou tomar banho, vou dar minha corridinha, porque Carnaval o couro come. Dois, três shows no dia, a gente tem que estar preparado aí fisicamente".

No dia 31 de janeiro ele recebe artistas como Sorriso Maroto, Péricles, Camisa 10, Menos é Mais, Mari Fernandez e Mumuzinho para gravação de seu DVD de 10 anos de carreira. Segundo o cantor, este será um grande encontro de amigos.

"Eu acho que o que tem que ser além, o que tem que se refletir mesmo é a comemoração, é a celebração dessa virada de chave, virada de página de mais um capítulo da minha história que vai ser escrito agora com vários amigos que fazem parte da minha caminhada. Então vai ser um dia muito emocionante. Eu espero que quem estiver por São Paulo lá, o show vai ser no Vibra São Paulo, quem estiver lá dia 31 cola, porque vai ser um show muito bonito".