Festival Virada recebeu mais de 300 mil pessoas na segunda noite | A TARDE

O Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, registrou um público de mais de 300 mil pessoas nesta sexta-feira, 29, o segundo dia dos festejos. Na abertura do evento, mais de 200 mil pessoas acompanharam as diversas atrações.

“A cidade parecia que estava aqui na noite desta sexta-feira. Famílias inteiras, grupos de diferentes idades, vendo a magia desse evento. Com ponto alto para a apresentação do Malê de Balê, com dançarinas e um espetáculo incrível na Passarela e no Super Trio da Virada. Com toda certeza, essa novidade de ter um símbolo da nossa cultura musical recebendo as bandas de matriz africana e também os pagodões tão típicos da cultura de Salvador vem se revelando uma inovação que conquistou o público”, disse o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edginton.

A segunda noite de festa foi aberta com apresentação da banda Olodum. Em seguida, a cantora Mari Fernandez subiu ao palco. A terceira atração foi a banda BaianaSystem. O cantor Wesley Safadão subiu no Palco Virada em seguida e trouxe sucessos mais recentes, como ‘Pega o Guanabara’, e músicas mais antigas, como ‘Eu Já Tava Bem’.

O DJ Alok agitou os fãs da música eletrônica, já durante a madrugada e o cantor Leo Santana veio em seguida trazendo para a Arena Daniela Mercury seus principais sucessos. O cantor Nadson O Ferinha encerrou a noite no Palco Virada, já com o dia amanhecendo.