Festival Virada Salvador: evento terá entrada única; saiba por onde

Festival Virada Salvador contará com apenas uma entrada - Foto: Divulgação

O Festival Virada Salvador, que acontece no bairro da Boca do Rio, vai passar por uma mudança para a nova edição. Dessa vez, o evento contará com apenas uma entrada, diferente dos outros anos, que tinham duas.

Leia também:

>> Virada Salvador terá Simone, Belo, Safadão e + 23 atrações; veja lista

>> Salvador terá queima de fogos em 21 pontos no Réveillon; saiba quais

>> Verão 2025: confira as festas e shows confirmados em Salvador

A mudança foi anunciada nesta quinta-feira, 19, no Instagram da Empresa Salvador Turismo (Saltur). O único acesso vai ser próximo à orla da Armação.

“Alerta Importante para o público do Festival Virada Salvador! Este ano o evento contará com acesso único próximo a orla de Armação. Programem-se!”, diz a Saltur no post.

Veja a publicação:

O Festival Virada Salvador vai acontecer entre de 27 a 31 de dezembro de 2024. O Portal A TARDE apurou que os shows vão começar a partir das 19h.