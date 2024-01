'Fica Comigo Abre Alas' terá Parangolé, Pagode da Malu e Daniel Vieira | A TARDE

O Carnaval de Salvador terá sua prévia na quarta-feira, 7 de fevereiro, com o baile "Fica Comigo Abre Alas", que acontecerá no Clube Baiano de Tênis, na Graça. A festa promete uma estrutura completa, palco e decoração, e será marcada pelo agito e pela mistura de ritmos.

A banda anfitriã, Fica Comigo, conhecida por liderar o maior bloco de rua do país no Rio de Janeiro, comandará o show. Além disso, o line-up inclui apresentações das bandas Parangolé e Pagode da Malu, junto ao sertanejo do cantor Danniel Vieira.

O empresário Aldinho Benevides, da AMB Business’n Fun, organizadora do evento, destaca a oportunidade de uma abertura perfeita para o Carnaval de Salvador.

"Será a abertura perfeita para o Carnaval de Salvador, com agito e mistura de ritmos. Quem quiser se fantasiar, pode explorar a criatividade e se divertir ainda mais. As pessoas terão a sensação de um verdadeiro baile de Carnaval".



Os ingressos para a festa já estão disponíveis na Ticket Master.