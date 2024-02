Funceb promove Lavagem Cultural no Pelourinho | A TARDE

No próximo dia 7 de fevereiro, às 15h, os foliões e amantes da cultura baiana têm um compromisso marcado com a tradição: a 32ª edição da Lavagem da Funceb. O evento, que se tornou um marco cultural na cidade, terá sua concentração na Rua Chile, seguida por um vibrante cortejo até o Largo Quincas Berro D'água.

>>> "Vamos espalhar ações de arte e cultura pela Bahia", diz Piti Canella

As camisas oficiais para participação no evento podem ser adquiridas presencialmente na sede da Funceb, localizada no Solar das Rosas, Campo Grande. O horário de venda é das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Pessoas interessadas em adquirir o abadá podem entrar em contato com Lucinha ou Amélia, servidoras da instituição, através do telefone de contato [veja abaixo]. Neste ano, o valor da camisa será de R$ 40 para pessoas servidoras, e R$ 50 para o público externo.

A história da Lavagem Cultural da Funceb remonta a 1989, quando a instituição, então situada na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, realizou sua primeira edição. Atualmente, a Funceb encontra-se no Campo Grande, e a Lavagem continua a ser uma celebração apoiada pela comunidade, funcionários, familiares e personalidades ilustres.

Ao longo dos anos, o evento contou com a participação e apoio de figuras renomadas, incluindo Ivete Sangalo, Regina Dourado, Daniela Mercury, Gilmelândia, Carlinhos Brown, Armandinho, Elba Ramalho, Preta Gil, Licia Fabio, Tatau, Levi Lima, Denny Denan, Alinne Rosa, Ana Mametto, Xandy Avião, entre outros.

Neste ano, a própria Funceb, instituição vinculada à Secretaria de Cultura, será a homenageada da edição pela celebração de 50 anos de história.

SERVIÇO

32ª Lavagem Cultural da Funceb

Quando: 7 de fevereiro de 2024 (quarta-feira), a partir das 15h

Onde: Centro Histórico de Salvador

Informações sobre como participar:

Amélia (71) 99310-0781

Lucinha (71) 99963-5954