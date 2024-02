“Idoso não é babá”, afirma Rei Momo de bloco carnavalesco de Salvador | A TARDE

Homens e mulheres com mais de 60 anos concorrem aos títulos de Rei Momo, Rainha e Miss Simpatia em Salvador. A iniciativa é do "Bloco Quero ver o Momo", que realizou a etapa semifinal da disputa com um bate-papo sobre a importância da inclusão sociocultural da pessoa idosa, na Praça Central, L4, do Shopping Piedade, em Salvador, na última quinta-feira, 18. A programação faz parte do projeto Samba Vivo, que acontece anualmente no local. A ocasião ainda teve a apresentação dos candidatos.

Com o objetivo de promover a inclusão cultural e possibilitar a participação ativa de pessoas idosas nas celebrações momescas antes e durante o período do Carnaval, o concurso Realeza Momesca da Melhor Idade vai realizar a etapa final neste domingo, 21, a partir das 15h, no Largo Quincas Berro D’água, no Pelourinho. O Portal A TARDE acompanhou a preparação para última etapa do "Baile Esperando o Momo" e conversou com participantes e a organização do evento.

Educador social por mais de 20 anos, Renildo Barbosa, foi eleito o Rei Momo do bloco. Para ele, a iniciativa valoriza os idosos que muitas vezes são colocados em situações limitantes, de incapacidade ou de serviços de cuidados de filhos e netos.

"Idosos não são babás! Não podem assumir responsabilidades que outras pessoas deixam de lado. Porque nós temos um segmento da nossa população que não tem uma responsabilidade e acha que mãe e pai, que são os avós e os idosos, tem de cuidar de todo mundo, tem de fazer tudo, tem de ter responsabilidade total", iniciou.

"E muitas vezes, quando essas pessoas idosas precisam de apoio não encontram. [...] Estamos aqui para reforçar que as políticas públicas que estão no papel precisam ser colocadas em prática e que vocês podem contar com o Rei Momo que é da alegria, mas também da cidadania, da defesa de direitos, que busca sempre o melhor para aquelas pessoas que mais precisam", continuou.



A majestade carnavalesca ainda aproveitou pra ressaltar a força das pessoas da melhor idade. "Lembrando que vocês não são coitadinhas, vocês construíram esse lugar que nós temos e vocês fizeram muito para que nós estivéssemos aqui hoje", destacou.

A simpatia das candidatas

Candidatas do concurso Realeza Momesca da Melhor Idade | Foto: Franciano Gomes | Ag. A TARDE

Aposentada de 62 anos, Jussy Sodré está concorrendo ao título de Rainha do Carnaval ou Miss Simpatia. A candidata enfatiza a alegria de fazer parte do projeto. "Estou muito feliz em fazer parte desse movimento da vida, que é a vida das pessoas da terceira idade."

Para a educadora social Luziane Santos, conhecida como Luzy, o concurso é um presente e uma oportunidade de aumentar a autoestima. "A gente que já vem de muitas lutas, mancando, um pouco acima do peso, com os cabelos brancos, ainda assim nós temos que mostrar nossa beleza, principalmente a interior."

Já a orientadora social, Lana Soares que também concorre a Miss Simpatia, se encantou pelo projeto ao conferir a última edição. "Eu assisti o ano passado, achei interessante e promissor. Alegria e felicidade consistentes."

Foliãs da melhor idade

Foliã do bloco Quero Ver o Momo | Foto: Franciano Gomes | Ag. A TARDE

Tânia Medrado é aposentada e estava presente no Shopping Piedade para conferir a semifinal do concurso. Em conversa com o Portal A TARDE, ela falou dos novos hábitos dos idosos modernos.

"Foi-se o tempo em que o idoso, aposentado, ficava em casa. Agora a gente samba, dança, participa, vai aos locais, aos eventos. Isso faz com que as pessoas fiquem mais felizes", disse.

Cris Santana é produtora cultural e presidente do bloco Quero Ver o Momo. Segundo ela, a inclusão sócio cultural da pessoa idosa é importante para família e pra própria pessoa idosa. "A pessoa idosa chega a melhor idade com muitas dificuldades, as vezes é dificuldade financeira, é depressão, falta de atenção da família... e nesses grupos de idosos, incluindo eles em atividades, é importante para o bem-estar deles e dos familiares."

Presidente do Bloco: Quero Ver o Momo | Foto: Franciano Gomes | Ag. A TARDE