Juazeiro define dia 29 como feriado de Carnaval antecipado | A TARDE

A Prefeitura de Juazeiro publicou nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial do Município, o decreto que define o dia 29 de janeiro como feriado por conta do Carnaval antecipado na cidade, com base na Lei Municipal de nº 2.516, de 30 de dezembro de 2014.



Programado para acontecer entre 25 e 28 de janeiro, o Carnaval Antecipado de Juazeiro contará com algumas das principais atrações musicais do estado, como como Bell Marques, Timbalada, Psirico e Oh Oolêmico.

Também se apresentarão Ricardo Chaves, Parangolé, Felipe Amorim, Cheiro de Amor, Tuca Fernandes, Filhos de Jorge, Tomate, Guig Gueto, Jonas Esticado, Rafa & Pipo Marques, Luiz Caldas, Ed City, Lincoln Senna e Duas Medidas, Carlinhos Brown, Armandinho, Lá fúria, Igor Kannário e Olodum, entre outras bandas.

Prefeita da cidade, Suzana Ramos (PSDB) preparou um carnaval que propõe ser inclusivo e democrático para os foliões, com homenagem ao carnavalesco Geraldo Pontes. O slogan da folia é "Carnaval de Todos".