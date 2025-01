Lavagem do Bonfim: especialista orienta cuidados com a pele

O recomendado é procurar protetores com FPS 30 ou superior - Foto: Shutterstock

A Lavagem do Bonfim, celebrada anualmente na segunda quinta-feira do ano, é um dos eventos mais significativos no calendário baiano. O cortejo, que atrai milhares de participantes, combina elementos do catolicismo com tradições das religiões de matriz africana, demonstrando o sincretismo cultural na capital.

No entanto, participar da caminhada da Lavagem do Bonfim requer uma preparação cuidadosa para encarar os quilômetros de trajeto. Além das considerações físicas, como resistência ao trajeto, é essencial tomar medidas dermatológicas para proteger a pele dos efeitos do sol intenso do verão.

Segundo a dermatologista da clínica Áurea Dermatologia, Dra. Fabíola Viterbo, o uso de protetor solar e a hidratação da pele devem ser os cuidados principais para participar do tradicional cortejo.

"É recomendado utilizar protetor solar devido ao sol intenso que pode causar danos à saúde cutânea. Outro ponto de atenção deve ser em relação a hidratação: o ideal é utilizar um hidratante adequado ao seu tipo de pele para evitar o ressecamento antes e após a caminhada”, explica.

De acordo com a profissional, a exposição excessiva aos raios solares, quando sem proteção, pode causar diversos danos à pele, tanto imediatos quanto cumulativos. Entre os principais estão as queimaduras, que podem variar de vermelhidão leve ao surgimento de bolhas, a desidratação cutânea, deixando a pele áspera, descamativa e menos elástica, o fotoenvelhecimento, resultando em rugas e flacidez, a hiperpigmentação, levando a manchas solares ou melasma, muito incidente nos baianos devido a miscigenação racial, dentre outras complicações.

Em relação ao uso de protetor solar, o recomendado é procurar produtos com FPS 30 ou superior, de amplo espectro, que, no caso de peles negras, não deixem resíduos esbranquiçados. A especialista explica que o produto deve ser reaplicado a cada 2h ou sempre que houver suor excessivo no corpo.

Além disso, também é recomendado o uso de uma barreira física para proteção, como roupas com tecidos leves e cores claras que cubram braços e pernas, evitando exposição direta ao sol. Acessórios como chapéus e bonés também são úteis, ajudando a proteger rosto, orelhas e pescoço. Ainda é indicado o uso de óculos de sol, principalmente aqueles com proteção UV.

Com a caminhada em sol intenso, outro ponto de atenção é a desidratação do corpo. A dermatologista reforça a importância de beber água ao longo do percurso, mantendo corpo e pele hidratados. “É muito recomendado beber água ao longo do trajeto. Se possível, o ideal é levar uma garrafa d'água. Além disso, também é relevante usar um hidratante labial com FPS, protegendo os lábios, muitos sensíveis ao ressecamento”, comenta Fabíola.

Ela ainda explica que após a caminhada, é necessário realizar alguns cuidados como lavar o rosto e o corpo com um sabonete suave para remover suor, resíduos de protetor solar e partículas acumuladas. Também se deve aplicar hidratante calmante para recuperar a barreira protetora da pele, além de verificar sinais de queimadura.

Caso a pele apresente vermelhidão ou ardência, o ideal é usar cremes específicos para queimaduras solares. Assim, seguindo algumas recomendações de saúde, é possível participar do cortejo de maneira segura.