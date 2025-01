Leo Santana, Belo e mais; confira ordem das atrações do Festival Virada Salvador

A TARDE Play fará transmissão ao vivo do Festival Virada - Foto: Editoria de Arte A TARDE

Arrastando multidões nos quatro primeiros dias de festa, o Festival Virada Salvador chega ao final, nesta noite, deixando um gostinho de ‘quero mais’ no público. Os shows que agitaram a galera foram acompanhados de pertinho na Arena 'O Canto da Cidade', na orla da Boca do Rio, ou no conforto das salas, através das transmissões ao vivo no A TARDE Play, no YouTube.

Nesta terça-feira (31), último dia de 2024, a festa fica por conta da banda Parangolé, comandada por Lincoln Senna, que abre os trabalhos na orla da Boca do Rio. Em seguida, quem faz o povo cantar é Jorge & Mateus.

>> Prefeito afirma que Festival Virada continuará com entrada única

A missão de agitar e fazer a contagem para a virada do ano é de Léo Santana, com todo o swing que o GG do pagodão baiano tem. Luan Santana, recém-papai, chega logo depois trazendo o romance do sertanejo e o amor continua no ar com o pagode de Belo.

Confira os horários dos shows:

19h - Parangolé

21h - Jorge & Mateus

23h - Leo Santana

1h15 - Luan Santana

3h15 - Belo

Acompanhe a transmissão do Grupo A TARDE

O Grupo A TARDE vai realizar uma cobertura especial durante os cinco dias de Festival Virada Salvador 2025, com a transmissão ao vivo das apresentações. Os leitores poderão assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. Equipes dos portais MASSA! e A TARDE estarão espalhadas por toda a Arena, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo, além da movimentação no espaço e as coletivas de imprensa com artistas.