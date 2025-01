Léo Santana fará contagem regressiva do Festival Virada: "Benção"

Léo Santana - Foto: Reprodução

O cantor Léo Santana será o responsável por comandar a contagem regressiva para 2025 no Festival Virada Salvador, um dos principais eventos de Réveillon do Brasil. Essa será a primeira vez que o artista realiza a contagem no evento, que acontece na orla da Boca do Rio, em Salvador.

Ao Portal A TARDE, Léo compartilhou a emoção de vivenciar o momento em sua cidade natal.

Fazer a contagem regressiva para a chegada de 2025 é muito especial, mas fazer isso em Salvador, que é a minha casa, torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza que 2025 será um ano de bênçãos para todos nós Léo Santana

O Festival Virada Salvador, que acontece de 27 de dezembro a 31 de dezembro, reúne artistas de renome nacional e atrai baianos e turistas de todo o mundo. Confira a programação:

➡️ 31 de dezembro

▪️ 19h - Parangolé

▪️ 21h - Jorge & Mateus

▪️ 23h - Léo Santana

▪️ 1h15 - Luan Santana

▪️ 3h15 - Belo

▪️ 5h15 - Mari Fernandez