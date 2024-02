Margareth Menezes confirma participação especial nos Mascarados | A TARDE

Margareth Menezes estará de volta ao bloco 'Os Mascarados' no Carnaval de Salvador 2024. A ministra será homenageada no dia 08 de fevereiro (quinta-feira), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). De férias no Ministério de Cultura, a baiana fará uma participação especial no trio, que estará sob o comando de Jau, cantor oficial do 23º desfile do bloco.

Movido pelo propósito de promover a diversidade e empoderar as mulheres no universo do Carnaval, pela primeira vez 'Os Mascarados' contará com uma realeza exclusivamente feminina. A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh serão as rainhas do maior bloco de fantasia do país.

Uma das fundadoras do bloco, Margareth soma 13 participações em 22 desfiles. A cantora é uma das maiores conhecedoras do repertório de Os Mascarados, mesclando seus sucessos com músicas antigas de carnaval. Este ano, Margareth fará uma participação especial e, em alguns momentos, dividirá o microfone com Jau no comando do trio.

“Desde o seu surgimento, 'Os Mascarados' sempre convidou todo mundo. Isso é maravilhoso, pois é um bloco aberto a tudo, agregando um público que curte tudo. Este ano estarei como convidada especial e Jau é um super artistas que estará no comando. Com certeza, vai ser um super carnaval e quem gosta de música e da folia, vai curtir Jau no bloco Os Mascarados”, afirma Margareth, que no ano passado abriu mão de sua participação na maior festa popular do país.