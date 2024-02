Salvador terá megaoperação para garantir assistência aos foliões | A TARDE

A assistência à saúde dos foliões nos circuitos oficiais e alternativos do Carnaval de Salvador terá uma megaoperação, realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A vice-prefeita e titular da Saúde, Ana Paula Matos ressalta a importância da mega estrutura e de disponibilizar os módulos também nos carnavais de bairros. “Será o Carnaval da Saúde. Estamos com nossas equipes preparadas para essa megaoperação, seja nos principais circuitos e alternativos. O objetivo é ofertar uma assistência ágil e eficiente para os foliões que necessitem por algum motivo do acolhimento em saúde. Os postos estão instalados em pontos estratégicos, com fácil acesso e estrutura para atender desde demandas mais simples até procedimentos cirúrgicos e estabilização de pacientes que precisarem de suporte avançado à vida. Para reforçar ainda mais essa logística, contamos com equipes de cirurgia bucomaxilofacial fixas e móveis para assegurar a assistência qualificada aos pacientes”, destacou Ana Paula Matos.



As estruturas de saúde iniciarão suas as atividades já no dia 1° de fevereiro e seguindo até dia 14, quarta-feira de cinza.

No total, serão 15 Módulos Assistenciais (postos de saúde) de prontidão para acolher as demandas dos pacientes; sendo que nas 13 estruturas instaladas nos circuitos oficiais Dodô, Osmar e Batatinha e no circuito alternativo Mestres Bimba (Nordeste de Amaralina), o atendimento se dará de forma ininterrupta, ou seja, em regime de 24h a partir da abertura oficial do carnaval (08), até a quarta-feira de cinzas. O esquema no Carnaval dos Bairros (Cajazeiras e Periperi) terá módulos com plantões de 12h entre os dias 10 e 14 de fevereiro.

As unidades contarão com um total de 157 leitos, sendo 142 para atendimento aos pacientes que necessitam de observação e 15 leitos de estabilização com suporte avançado à vida (semelhante aos leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva). Durante a folia, serão mais de 7.135 plantões, envolvendo cerca de 2 mil profissionais, entre eles 163 médicos e seis equipes de cirurgia bucomaxilofacial.

Estarão ainda de prontidão 20 ambulâncias, 10 motolâncias e duas ambulanchas do SAMU 192 para intervenção rápida das ocorrências que necessitarem de transferência para rede hospitalar. Dez UPAs, seis Pronto Atendimentos, a Unidade de Atendimento Odontológico 24 horas do Dique do Tororó e o Hospital Municipal de Salvador também atuarão como postos de retaguarda para acolhimentos de casos provenientes da festa.