Melhor Segunda-feira terá Sorriso Maroto, Xande de Pilares e Tiee | A TARDE

A segunda edição da Melhor Segunda-feira do Mundo vai receber, no dia 22 de janeiro, show do grupo Sorriso Maroto, Xande de Pilares e participação de Tiee. A festa, comandada pelo cantor Xanddy Harmonia, será na Arena Fonte Nova.

As vendas para o evento já estão abertas. Os ingressos estão disponíveis nos Balcões de Ingresso, Pida!, Quero Abadá, Grupo Onda e ingresse.com.

A programação do primeiro dia, em 8 de janeiro, terá shows dos cantores Dilsinho e Péricles, parceiros na música “O Maior Amor do Mundo”, presente no álbum recém lançado, Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo e participação de João Gomes.





Serviços A MELHOR SEGUNDA 2024 Datas: 8 e 22 de janeiro Local: Arena Fonte Nova Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA, 40050-565 Pontos de vendas: Site Ingresse Balcão de Ingressos (Shopping da Bahia e Parque Shopping) Pida! (Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Piedade) Quero Abadá Grupo Onda (Shopping Bela Vista) Realização: XB Entretenimento, Grupo Onda e 2GB Entretenimento