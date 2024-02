Motumbá se apresenta na capital e interior no Carnaval; veja a agenda | A TARDE

A banda Motumbá deu início aos festejos de Carnaval neste domingo, 28, no pré-Carnaval de Muritiba, interior da Bahia. Neste sábado, 3, será a vez de Brotas de Macaúbas curtir a folia com a banda.

Já no sábado seguinte, 10, já na semana de carnaval, a banda se apresenta em Salvador no Largo Tieta, no Pelourinho, e na Boca do Rio.

No dia seguinte a Motumbá se apresenta em Barreiras e segue para Paratinga, onde tem show na segunda de Carnaval. Na terça, o grupo volta a Salvador para desfilar no circuito Dodô.

No repertório, que mistura clássicos como ‘Bororó’ e novos singles como ‘Naná’, ‘Gira Mundo’ e ‘Com Dinheiro, Sem Dinheiro’, entre outros.

“2024 chegou cheio de axé e energia. Estamos na estrada desde o réveillon e é sempre uma alegria encontrar o público no verão. As coisas ficam, literalmente, mais quentes, né?!”, conta Alexandre Guedes.

Agenda Motumbá | Carnaval 2024:

28/01 Muritiba/Ba (pré Carnaval)

03/02 Brotas de Macaúbas/BA

10/02 Salvador / Largo Tieta (Pelourinho)

10/02 Salvador / Boca do Rio (palco bairro)

11/02 Barreiras/BA

12/02 Paratinga/BA

13/02 Salvador (Barra/Ondina)