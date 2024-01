Naiá Camargo vai estrear no Carnaval de Salvador: "vamos ferver" | A TARDE

A cantora paulistana Naiá Camargo vai se apresentar no Carnaval de Salvador pela primeira vez em 2024. Na sexta-feira, 9 de fevereiro, ela estará no Bloco Mborai - Exclusivas do Samba, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Com uma proposta musical que mistura gêneros tropicais, batidas pop e samba, a artista promete agitar baianos e turistas com originalidade e irreverência.

"Primeira vez no carnaval da Bahia não podia ser diferente, tinha que ter balanço, e todas essas experiências que a música nos proporciona, construindo memórias alegres e narrativas pela arte. Mas já adianto, podem preparar o fôlego porque vamos ferver no circuito”, conta.

Naiá é cantora, compositora, apresentadora e atriz, iniciou sua temporada baiana no ano passado. Em seu repertório, ela passeia por MPB, eletrônico, Pop e samba, e promete uma apresentação cheia de balanço e energia.

“Chegamos em Salvador com esse propósito, para criar uma relação maior com a cena da cidade, como uma mistura de ritmo incrível, onde o samba, gênero musical, símbolo nacional, abre a roda, espaço que transmuta memórias em várias canções”, afirma.