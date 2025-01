Noite da Virada termina com dois suspeitos de homicídios presos

O Reconhecimento Facial é empregado em grandes eventos - Foto: Márcia Santana | SSP

Dois homicidas e um homem com dívida de pensão alimentícia foram capturados com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, na madrugada da virada do ano, 31, no Festival Virada Salvador. Os presos tentaram acessar a Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Desde o início do evento, quatro procurados foram alcançados pelas Forças Policiais empregadas no evento, sendo dois por crimes contra a vida e dois por pensão alimentícia.

Os presos foram levados para a Delegacia Especial de Área, montada na área interna da festa, onde as ordens judiciais foram cumpridas.

O Reconhecimento Facial é empregado em grandes eventos e em áreas de grande circulação de pessoas. Mais de 2.000 foragidos foram flagrados pela tecnologia.