Galera ‘foge’ do branco e escolhe cores diversas para a virada do ano

Os irmãos Elton e Stefanne escolheram amarelo e verde para a virada - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador chegou ao seu ultimo dia nesta terça-feira, 31, e reuniu não só música e curtição, mas também um verdadeiro desfile de cores estampadas nas roupas do público presente na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

Como de costume, as pessoas escolheram diferentes tons de cor para romper o ano, que carregam desejos e significados diversos para a nova temporada que se aproxima. O tom mais predominante foi o branco, que, para os supersticiosos, significa paz e renovação.

No entanto, diferentemente do habitual, este ano as pessoas escolheram fugir do padrão e optar por diferentes cores. Um exemplo disso é Wellington Nunes, de 38 anos, que optou por usar azul com a esposa neste réveillon.

“Venho ha mais ou menos quatro anos no evento, gosto muito do evento Virada Salvador, que agrega de inclusão e de misticidade. Então, nós viemos mais uma vez prestigiar essa festa aí e dessa vez optamos por uma cor diferente, que é o azul. Tentamos sair um pouco do comum de todos, que utilizam geralmente o branco, o amarelo, e nós optamos por essa cor, que é algo que representa energias diferentes, representa a harmonia entre as pessoas, e a gente espera que em 2025 as coisas sejam melhor para todos”, disse o morador de Brotas ao Grupo A Tarde.

Wellington Nunes optou por usar azul com a esposa neste Réveillon | Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Seguindo a mesma linha de pensamento, os irmãos Elton Figueiredo e Stefanne Figueiredo escolheram amarelo e verde, respectivamente, para romper o ano. Eles, que saíram de Camaçari há cerca de três horas, contaram a reportagem que desejavam viver uma virada diferenciada, seja nas cores das roupas, ou curtindo os shows desta noite.

“A gente veio romper o ano aqui por causa das atrações, pra viver algo diferente. Pois lá na cidade é fraco de atração, não tem nada, e aqui é muito movimentado. Eu escolhi o amarelo pra romper esse paradigma de branco, pra poder trazer prosperidade, apesar de não acreditar muito, mas quem sabe”, explicou Elton.

Stefanne, que estava de verde, concordou com a ideia do irmão. “Eu escolhi o verde pra retratar a saúde, bem-estar, prosperidade, pra também quebrar o paradigma de que verde é a cor da fertilidade. O que engravida é outra coisa, não é a roupa. Vim pra curtir as atrações, ver os cantores que eu já acompanho e queria aproveitar a chance de conhecer”, comentou.