Olodum abre 2º dia do Virada Salvador e destaca importância de gênero

Olodum abre noite no Festival Virada - Foto: Marcello Góis | Ag. A TARDE

Responsável pela abertura do segundo dia de shows do Festival Virada Salvador, a banda Olodum comentou sobre a necessidade de valorização do samba reggae, ritmo tradicional e um dos mais fortes da capital baiana.

Durante coletiva de imprensa realizada neste sábado, 28, o vocalista Lucas di Fiori sugeriu ainda a criação de um espaço que dê ainda mais visibilidade ao gênero musical.

“Na Argentina tem um festival de samba reggae, porque lá tem mais bandas de samba reggae do que aqui em Salvador. Então é necessário que a gente ‘realimente’ essa nossa cultura, para que a gente não se perca e só veja a nossa cultura ficando mais forte em outros países”, afirmou o músico.

Di Fiori reforçou ainda que o samba reggae percorre e encanta todo mundo, citando, inclusive o Mestre Memeu, primeiro regente do Olodum, que dá aulas sobre o ritmo em países como Japão e Coreia.

“A gente pede que a gente olhe um pouco mais para a nossa cidade e com esse olhar crítico, de que a gente precisa realimentar a nossa cultura para que não se perca”, complementou.

Além do Olodum, que iniciará os trabalhos na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, os baianos Márcio Victor, comandando o Psirico, e Bell Marques sobem ao palco. Em seguida, o público curte João Gomes e fecha a programação com o arrocha e sofrência de Thiago Aquino.

