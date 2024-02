PC-BA reforça estratégias de investigação para o Carnaval 2024 | A TARDE

Durante o lançamento da Operação de Segurança para o Carnaval 2024, realizada nesta terça-feira, 23, a delegada-geral da Polícia Civil (PC), Heloísa Brito, anunciou inovações nas estratégias de investigação para garantir a segurança durante a festividade. Para este ano, a delegada-geral revelou um aumento para mais de 200 profissionais por dia, atuando de forma discreta em todas as áreas para detectar atividades criminosas.

As equipes descaracterizadas estarão em campo, monitorando os circuitos e contando com observadores em catorze postos estratégicos. Durante as abordagens, os policiais civis terão identificação clara para evitar situações de dúvida, baseando-se no trabalho dos observadores

Também está programado um sistema de troca de mensagens para receber informações em tempo real sobre o que está ocorrendo nos circuitos, permitindo o deslocamento rápido das equipes para prisão e condução de indivíduos envolvidos em delitos durante o evento.

Cerca de 3,5 mil profissionais da PC atuarão durante a festa em eventos que acontecem em pelo menos 75 cidades baianas, incluindo celebrações momescas, como a Festa de Iemanjá, Fuzuê, Furdunço e Pipoco. Essa presença ampliada visa abranger uma vasta área geográfica e garantir a segurança não apenas nos grandes centros, mas também em eventos regionais vinculados ao Carnaval.