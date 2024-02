Governo investe R$ 80 milhões na segurança do Carnaval da Bahia | A TARDE

O Governo do Estado investiu cerca de R$ 80 milhões para garantir a segurança dos baianos e turistas que irão curtir o Carnaval na Bahia, seja na capital ou no interior. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 23, pela Secretária de Segurança Pública durante o lançamento da operação de segurança para o Carnaval da Bahia.

Além do valor investido no setor, o secretário de segurança, Marcelo Werner, ainda salientou que será o maior efetivo militar já empregado durante o evento. Ao todo, 37 mil policiais e bombeiros participarão das ações de prevenção e segurança.

"Será o maior efetivo já empregado no carnaval da Bahia para podermos garantir a festa mais segura de todos os tempos, assim como foi ano passado”, disse Werner.

O esquema de segurança irá contar com 42 portais de abordagem (com contagem de pessoas), No total, 371 equipamentos de videomonitoramento, 108 deles de Reconhecimento Facial, e duas Plataformas de Observação Elevada (POE) acompanharão a festa que acontecerão em 75 municípios.

Também haverão três postos da Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) da SSP, em parceria com a Secretaria de Políticas par as Mulheres (SPM). Os postos recepcionarão demandas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violência de gênero e contra a população LGBTQIAPN+.

Veja algumas ações de segurança para o Carnaval da Bahia 2024

- R$ 80 milhões investidos para garantir a segurança, na capital e interior do estado (mais de 70 municípios);

- 37 mil policiais e bombeiros;

- 42 portais de abordagem (com contagem de pessoas) - terão câmeras de reconhecimento facial, ao todo 371 câmeras, dentro dessas 87 estarão nos portais;

- 4 unidades de mobilidade de câmeras;

- 44 órgãos no CICC (integração de Universidades estaduais, federais, municipais e privadas) para atendimento rápido de qualquer eventual situação;

- 672 estruturas de postos da PM para atendimento ao público;

- CIIA (Comitê Integrado de Inteligência e Análise), que funcionará integrado ao CICC;

- 3 postos de prevenção à violência (Milton santos, Praça Municipal e largo do Campo Grande).