HOME > VERÃO
VERÃO DA BAHIA

Pranchão 2026 transforma a Fonte Nova em palco do verão baiano

Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Araketu e Filhos de Jorge comandam tarde histórica em Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/12/2025 - 15:47 h
Evento se destaca pelo palco móvel em formato de prancha
Evento se destaca pelo palco móvel em formato de prancha -

O verão da Bahia ganha sua largada oficial no dia 10 de janeiro de 2026, quando o Pranchão 2026 ocupa a Arena Fonte Nova a partir das 15h. Reunindo Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Araketu e Filhos de Jorge, o evento promete uma tarde marcada por tradição, swing e a energia que define a estação mais esperada do ano.

A proposta é criar uma experiência coletiva de pertencimento, em clima de pré-carnaval, onde público e artistas dividem o mesmo compasso de alegria. Com sol, calor e repertórios que atravessam décadas, a festa reúne diferentes gerações embaladas pela memória afetiva da música baiana.

Evento se destaca pelo palco móvel em formato de prancha, um trio elétrico adaptado que aproxima quem canta de quem faz a festa acontecer. Essa configuração transforma a Arena em um espaço de interação direta, misturando a vibração das festas de verão com a potência dos circuitos do carnaval, marca registrada do Pranchão.

Entre os destaques da programação, Durval Lelys assume o papel de anfitrião da folia. Ícone do axé music, o cantor leva ao palco sucessos que atravessam gerações, como Quebra Aê, Dança do Vampiro, Bota pra Ferver e Vale Night, reafirmando sua ligação histórica com o carnaval da Bahia.

Na sequência, Xanddy Harmonia imprime balanço e groove à festa, celebrando mais de 25 anos de carreira e uma fase de amadurecimento artístico que se reflete em projetos recentes e em um show vibrante, recheado de hits como Vem Neném, Agachadinho e Tá Gostoso.

O Araketu chega para reforçar a ancestralidade e a força do axé afro-baiano. Nascido em Periperi, o grupo carrega uma sonoridade marcada pela percussão e por canções que seguem embalando gerações, como Mal Acostumado, Araketu é Bom Demais e Pipoca.

Fechando a programação, a Filhos de Jorge convida o público para um grande encontro de celebração, com repertório que inclui Viver em Paz, Vai Que Cola, Ziriguidum, Venha, além de faixas do EP Verão071 e a aposta Vai Logo Vida.

Os ingressos do primeiro lote (meia solidária) já estão disponíveis no Ticket Maker, com valores a partir de R$ 120 (pista). O evento começa às 15h e contará com estrutura completa de serviços, seguindo o padrão que consagrou a Arena Fonte Nova como um dos principais espaços para grandes eventos no país.

Serviços

➡️ Pranchão 2026

▪️Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

▪️Local: Arena Fonte Nova – Salvador

▪️Horário: a partir das 15h

▪️Atrações: Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Araketu e Filhos de Jorge

▪️Valor: R$ 120 (pista – meia solidária, 1º lote)

▪️Vendas: Ticket Maker

▪️Classificação etária: 18 anos

