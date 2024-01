Saltur: "Virada Salvador é o maior evento em espaço público do Brasil" | A TARDE

Começa nesta quinta-feira, 28, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, o Festival Virada Salvador. A megaestrutura montada para atrair cerca de 2 milhões de pessoas será aproveitada por diversas atrações conhecidas da música brasileira. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, o presidente da empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, projetou os dias de festa e destacou o trabalho realizado pela Prefeitura de Salvador em parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

"Esse ano a gente está nesse espaço aqui, a gente está bem avançado, a gente começa já hoje, a ideia é que a partir das 15h, 15h30 a gente tem aqui já o espaço disponível para que a população possa já vir já se acomodar, ocupar esse espaço, a gente tem um espaço gigantesco aqui", disse Isaac.

Ele destacou a quantidade de palcos disponíveis para o público neste ano e falou sobre uma novidade: terá um trio elétrico na Arena Daniela Mercury.

"Nós temos esse ano quatro palcos, aproveitar essa oportunidade, o que vai ser muito interessante, a gente vai contabilizar aqui pelo menos 100 horas de música distribuídas entre esses quatro palcos, a gente tem um palco virada, que é nosso palco principal, já faz bastante sucesso esse ano, completamente reformulado, vocês vão se surpreender aqui com a infraestrutura desse palco, com as imagens, de fato a gente brinca aqui que será certamente o palco mais bonito do Brasil, em frente a esse palco esse ano a gente traz uma novidade, nós trouxemos o maior trio elétrico do Brasil, o Dragão, e a gente, nesses próximos cinco dias terá o super trio da virada, no mesmo espaço, ou seja, a gente vai ter as atrações se intercalando entre o palco virada", contou.

Ele aproveitou também para destacar que a estrutura deste ano tem o objetivo de atender diversos tipos musicais diferentes, com foco também em música eletrônica para fazer um Festival da Virada mais democrático.

"É um grande parque temático que foi construída essa infraestrutura para dar o maior conforto possível à população e aos turistas. Então nesse espaço tem uma escalada, um local onde as pessoas fazem rapel, e a gente transformou isso numa torre eletrônica. Então a gente vai ter aqui pelo menos 5 horas de música eletrônica todos os dias, também, com diversos coletivos de música eletrônica. Então a ideia é que a gente tenha aqui vários estilos musicais, bastante diversificados", relatou.

Edington celebrou as parcerias para a realização do evento e destacou que será a maior festa registrada no Brasil em um espaço público.

"Toda a infraestrutura de serviços públicos, a gente se orgulha muito, do que nós realizamos aqui em Salvador, com todo o aparato de serviços públicos, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. A gente se orgulha muito. Essa coalizão de serviços públicos, de fato, que realizamos. A gente se orgulha muito de realizar o maior evento em espaço público do Brasil", apontou o presidente da Saltur.

