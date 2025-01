Samba FC inicia temporada Summer e anuncia vendas dos últimos ingressos

Summer do Samba FC - Foto: divulgação

Salvador se prepara para uma temporada de pura vibração e alegria, com a abertura da estação Summer do Samba FC. Conhecido como "o samba mais quente da cidade", o evento promete animar a capital baiana no dia 11 de janeiro, trazendo uma experiência única que combina samba, churrasco e cerveja gelada.

A primeira edição do ano acontece no Sunset Music Bar, em Pituaçu, e será comandada pelo Grupo Movimento e convidados, a partir das 16h. Para aqueles que desejam vivenciar o melhor do verão soteropolitano, os chamados ‘passaportes para felicidade’ ainda estão à venda, com o segundo lote disponível por R$50,00, através da plataforma Ingressos Simples.

Em sua 9ª edição, o projeto já se consolidou como um verdadeiro marco na celebração da baianidade, transformando as tardes de sábado em momentos memoráveis. Criado por Samora Lopes, Igor Negralha e Tomaz Almeida, a iniciativa nasceu das resenhas entre os amigos que misturavam samba, futebol e churrasco, e rapidamente se tornou um sucesso entre os amantes da música e da cultura local.

Com rodas de samba que percorrem bairros como Pituaçu, Barra, Parque Bela Vista e Santo Antônio Além do Carmo, o projeto celebra a essência do samba de roda, destacando talentos locais e promovendo conexões genuínas entre os participantes. O samba FC é mais que um evento musical; é uma vivência que cativa o coração de seus frequentadores e fortalece o cenário musical de Salvador.