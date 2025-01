Homem é baleado ao tentar roubar passageiros de ônibus com arma falsa

Foram 8 tiros contra o suspeito, que foi atendido e encaminhado a unidade de saúde ainda com vida - Foto: Reprodução Sindicato dos Rosoviários

Um assaltante que tentava roubar um ônibus com uma arma falsa foi baleado, na manhã deste sábado, 4, em Salvador. O caso aconteceu na entrada do bairro Vista Alegre, nas imediações da Estrada da Base Naval.

O ônibus saia de Paripe em direção ao Iguatemi. De acordo com Renato Araújo, representante do Sindicato dos Rodoviários, o suspeito entrou pelo fundo do coletivo, área onde as pessoas desembarcam, nas imediações do Mercado Municipal de Paripe. Ele sentou no coletivo e, ao chegar na área de Fazenda Coutos, levantou e anunciou o assalto.

Um baleiro no coletivo percebeu que a arma era falsa e tentou segurar o homem. Outros passageiros tentaram linchá-lo até que um passageiro levantou e disparou diversas vezes.

Foram 8 tiros contra o suspeito, que foi atendido e encaminhado a unidade de saúde ainda com vida. Nenhum rodoviário ou passageiros ficou ferido durante o ocorrido.

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que a arma falsa foi recolhida e o suspeito levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).