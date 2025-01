Homem é flagrado tentando filmar mulher em banheiro de maternidade

Suspeito não teve a identidade revelada - Foto: Redes sociais

Uma mulher passou por uma situação de assédio ao ir tomar banho enquanto acompanhava o filho recém-nascido na UTI do Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana.

Um homem, que não teve a identidade revelada, tentou filmá-la nua. A mulher estava acompanhada de outros pais e ao comentar que iria tomar banho, recebeu a sugestão do suspeito de ir pra um banheiro especifico, com a justificativa de que os outros estavam ocupados. Enquanto tomava banho no local sugerido, ela percebeu a presença do homem e gritou.

Uma câmera de segurança da unidade flagrou o momento em que o suspeito entra no banheiro com o celular e sai um tempo depois. A polícia foi acionada, identificou o homem e o conduziu até uma delegacia. O rapaz chegou a confessar o crime, mas foi liberado em seguida.

O ato, apesar de ser crime, não resulta na prisão em flagrante por ser considerado de menor potencial ofensivo.