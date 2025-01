LISTA: Salvador tem 17 praias impróprias para banho neste fim de semana

Praia do Farol de Itapuã está na lista - Foto: Divulgação

O primeiro final de semana do ano já inicia com 17 praias impróprias para banho em Salvador, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) que divulgou, nesta sexta-feira, 3, o Boletim de Balneabilidade. Outras 21 praias seguem recomendadas pelo órgão como próprias para receber banhistas.

Segundo o Inema, as praias são classificadas como "impróprias" para o mergulho de banhistas, quando a água apresenta contaminação por bactérias fecais, presença de óleo, lançamento de esgoto, proliferação de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela meio.

Saiba quais são as praias impróprias:

São Tomé de Paripe

Tubarão

Periperi

Penha

Bogari

Bonfim

Pedra Furada

Rio Vermelho (Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. Próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência)

Rio Vermelho (Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana)

Buracão

Armação

Boca do Rio

Corsário

Patamares

Lagoa de Pituaçu

Lagoa do Abaeté

Farol de Itapuã

Recomendações do Inema

Evitar contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita;

Evite banho de praia em tempo chuvoso, as águas podem estar contaminadas, por arraste de diversos detritos carreados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças;

É desaconselhável ainda o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.