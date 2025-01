Do pagode ao reggae: Pablo reage às novas tendências do arrocha

Rei do Arrocha destacou a tendência de alguns artistas - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Pablo comentou sobre as novas vertentes do arrocha que têm ganhado espaço nos últimos tempos. O Rei do Arrocha destacou a tendência de alguns artistas misturarem letras de pagode ao ritmo do arrocha, como J. Eskine fez na música ‘Resenha do Arrocha’.

“Eu acho isso bacana, pois mostra a força e a proporção que o nosso ritmo tem tomado, onde você vê vários artistas de outros gêneros cantando”, afirmou Pablo.

O cantor também revelou que é a favor da fusão entre reggae e arrocha, que viralizou nos últimos meses de 2024, principalmente com releituras do Rasta do Arrocha, artista natural de Feira de Santana.