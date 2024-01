Terraço do Barra tem atrações até domingo; confira a programação | A TARDE

O Terraço do Barra, espaço a céu aberto no estacionamento G3 do Shopping Barra, terá programação diversificada sempre de quinta-feira a domingo, até 3 de março, a partir desta quinta, 18.

O local conta com parque infantil, área de convivência e espaço pet, proporcionando música, recreação, arte e diversão para turistas, soteropolitanos e famílias.

A agenda começa nesta quinta-feira, 18, às 17h30, com o cantor e instrumentista Rodrigo Metais, conhecido por sua habilidade em saxofone, flauta, cavaquinho e violão. Na sexta-feira, 19, a banda Tio Elétrico agita o Terraço a partir das 17h30, apresentando a história do trio elétrico por meio de canções.

No sábado, 20, às 17h, a cantora e compositora Vanessa Borges, destaque no The Voice Brasil em 2014, traz sua sonoridade diversificada. Já no domingo, às 17h30, o projeto musical Brincatocadeira anima a criançada com ritmos carnavalescos e interação com o público.

Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra, destaca o espaço como a construção de memórias em sintonia com a alegria e o bem-estar de todos.

"O Terraço é mais do que programação. É a construção de memórias em sintonia com a alegria e o compromisso com o bem-estar de todos que escolhem fazer parte deste momento".

Confira a programação:

18/01, quinta-feira, das 17h30 às 19h30 – Rodrigo Metais

19/01, sexta-feira, das 17h30 às 19h30 – Tio Elétrico

20/01, sábado, das 17 às 19h – Vanessa Borges

21/01, domingo, das 17h30 às 19h30 – Brincatocadeira