Trio de Armandinho desfilará cinco dias no Carnaval; saiba onde | A TARDE

Após a notícia de que o trio de Armandinho, Dodô & Osmar teria ficado de fora da programação do Carnaval de Salvador viralizar, os artistas foram confirmados pela Prefeitura e Governo do Estado em cinco dias da folia. Os irmãos também irão participar do Furdunço, no próximo domingo, dia 4 de fevereiro.

>>> Irmãos Macêdo reúnem fãs e artistas na Concha em festa pelos 50 anos

Na maioria dos dias, os herdeiros do trio elétrico estarão no Circuito Osmar (Campo Grande). Segundo o presidente da Saltur, Isaac Edington, eles são uma tradição do carnaval. “No dia 9 de fevereiro, vamos fazer outra pipoca, e a Escola de Música dos Irmãos Macêdo se apresenta juntamente com Aroldo Macêdo no circuito do Campo Grande. É sempre um orgulho contar com o talento e a história dessa família em nosso Carnaval”, afirmou Edington.

O músico Aroldo Macedo destacou o tema do carnaval, que, neste ano, está homenageando os blocos afros. "São entidades que desempenham um papel fundamental na expressão da identidade cultural baiana. São embaixadores da rica herança do estado que, com a contribuição do Poder Público, sobrevivem e dão o verdadeiro tom da festa, promovendo não apenas a diversidade cultural, mas também consolidando a festividade como um evento emblemático, celebrado com paixão por pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo”.

Confira onde o trio elétrico de Armandinho, Dodô & Osmar vai desfilar:

Furdunço, dia 4 de fevereiro, no Circuito Orlando Tapajós (Barra)

Sexta-feira, dia 9, no Circuito Osmar (Campo Grande),

Sábado de Carnaval, dia 10, no Circuito Osmar (Campo Grande);

Domingo, segunda e terça, dias 11, 12 e 13, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Armandinho, Aroldo, André e Betinho são filhos de Osmar, um dos inventores da guitarra baiana e do trio elétrico ao lado de Dodô, criadores do Carnaval como o conhecemos. No ano passado, o grupo celebrou o centenário de Osmar Macêdo. Em 2024, eles comemoram os 50 anos do grupo Armandinho, Dodô e Osmar.