Verão baiano terá nova edição do Tour das Ilhas | A TARDE

Partindo de Salvador e com destino para Boipeba, o Tour das Ilhas terá uma nova edição entre os dias 26 a 28 de janeiro deste ano. Com atividades culturais e recreativas, o projeto incentiva o turismo na região e promete ser uma grande atração para os visitantes do distrito.

Em 26 de janeiro, haverá a saída de Salvador para Boipeba. Para o dia seguinte do passeio, o trajeto de volta será realizado com paradas em alguns pontos, como Moreré, Ponta Castelhanos, Cova da Onça e Canavieiras. Durante o período, os participantes poderão aproveitar as belezas do local e praticar atividades de cultura e lazer. Finalizando no dia 28, os presentes no Tour das Ilhas irão retornar para a capital baiana.

“Com eventos desse formato, com navegações de longa distância, é possível incentivar a aquisição e uso de embarcações, promovendo o turismo náutico para além do simples tráfego marítimo”, conta Alexandre Jatobá, um dos responsáveis pelo Tour das Ilhas. O evento tem o patrocínio da Prefeitura de Salvador, por intermédio da SEMDEC, em parceria da Prefeitura de Cairu, através da secretaria de Turismo.